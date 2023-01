Svitko v 1. etape dvadsiaty, vlaňajší víťaz Sunderland havaroval

Sea Camp 1. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v nedeľňajšej prvej etape tohtoročnej Rely Dakar dvadsiate miesto. Po zhruba päťdesiatich kilometroch havaroval vlaňajší víťaz v kategórii motocyklov Sam Sunderland z Veľkej Británie a so zraneniami chrbta ho previezli do nemocnice.



Svitko stratil na 234 kilometrov dlhej trase so štartom aj cieľom na pobreží Červeného mora na víťazného Austrálčana Daniela Sandersa 13:39 minúty. V celkovom poradí figuruje taktiež na dvadsiatej pozícii s mankom 15:09 min na Sandersa. V sobotnom prológu obsadil štrnáste miesto.



Sunderland odstúpil z pretekov šiestykrát, naposledy sa mu to stalo pred troma rokmi v piatej etape. "Je pri vedomí a dokáže sa hýbať. Trápia ho však bolesti chrbta a tak ho previezli do nemocnice v Yanbu," citovala agentúra AFP z vyjadrenia spoločnosti Amaury Sport Organization (ASO), ktorá každoročne organizuje Rely Dakar.