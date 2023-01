Svitko skončil v trinástej etape na 21. mieste, Varga šiesty

Al Hofuf 14. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v sobotňajšej trinástej etape Rely Dakar 21. miesto. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek šiesty.



Pretekári absolvovali v sobotu 675 kilometrov z mesta Šajbah do Al Hofufu, pričom samotný špeciál mal dĺžku 154 kilometrov. V nedeľu je na programe záverečná štrnásta etapa s cieľom v meste Dammam na pobreží Perzského zálivu.



Medzi motocyklami zvíťazil Argentínčan Kevin Benavides na KTM a dosiahol tak prvé víťazstvo na prebiehajúcom Dakare. V celkovom hodnotení poskočil na druhé miesto a na vedúceho Austrálčana Tobyho Pricea stráca len dvanásť sekúnd. Ten skončil v sobotu na piatej pozícii (+2:28). Svitko štartoval s číslom šestnásť a po tridsiatich kilometroch klesol o šesť priečok. V priebehu etapy figuroval aj v najlepšej dvadsiatke, nakoniec však prišiel do cieľa s mankom 12:15 minúty na 21. pozícii. Napriek tomu si v celkovom hodnotení polepšil o dve priečky, momentálne mu patrí dvanáste miesto.



Varga bol pôvodne siedmy, no po pätnásťminútovej penalizácii pre Litovčana Laisvydasa Kanciusa poskočil o jednu pozíciu. Na víťaza Marcela Medeirosa z Brazílie stratil 9:43 minúty a v celkovom hodnotení si udržal štvrtú priečku.