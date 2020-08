Svitolinová a Bertensová nepôjdu na US Open pre obavy z koronavírusu

Paríž 7. augusta (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová a Holanďanka Kiki Bertensová nebudú štartovať na grandslamovom turnaji US Open pre obavy z koronavírusu. Pridali sa tak k svetovej jednotke Austrálčanke Ashleigh Bartyovej či obhajcovi titulu v mužskej dvojhre Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktorí tiež nepôjdu do New Yorku.



"Zvážila som všetky aspekty a rozhodla som sa, že na US Open štartovať nebudem. Necítim sa dostatočne komfortne na to, aby som cestovala do USA a vystavila seba i členov môjho tímu riziku," napísala na sociálnej sieti Svitolinová, súčasná svetová päťka, ktorá vlani vo Flushing Meadows postúpila do semifinále.



Aj Bertensová usúdila, že usporiadanie turnaja v čase pandémie koronavírusu prináša so sebou veľké bezpečnostné riziká. "Po dlhom uvažovaní som sa rozhodla vynechať US Open. Situácia spojená s ochorením Covid-19 je stále znepokojujúca. Zdravie musí byť pre každého priorita a vírus zatiaľ nie je pod kontrolou," uviedla svetová sedmička prostredníctvom instagramu.