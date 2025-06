Svitolinová a Vekičová postúpili suverénne do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Jasmine Paoliniová (Tal.-4) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 2:6, 6:3, 6:2, Kamilla Rachimovová (Rus.) - Aoi Itová (Jap.) 5:7, 6:3, 6:2, Marie Bouzková (ČR) - Lulu Sunová (Nový Zél.) 6:4, 6:4, Markéta Vondroušová (ČR) - McCartney Kesslerová (USA-32) 6:1, 7:6 (3), Renata Zarazuová (Mex.) - Yanina Wickmayerová (Belg.) 6:0, 6:3, Amanda Anisimovová (USA-13) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:0, Emma Raducanuová (V. Brit.) - Mingge Xuová (V.Brit.) 6:3, 6:3, Dalma Gálfiová (Maď.) - Harriet Dartová (V. Brit.) 3:6, 6:3, 7:5, Ann Liová (USA) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 6:3, 4:6, 6:1, Madison Keysová (USA-6) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 6:7 (4), 7:5, 7:5, Aleksandra Sasnovičová (Biel.) - Varvara Gračevová (Fr.) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (10:8), Solana Sierrová (Arg.) - Olivia Gadecká (Austr.) 6:2, 7:6 (8), Diana Šnajderová (Rus.-12) - Mojuka Učijimová (Jap.) 7:6 (5), 6:3, Laura Siegemundová (Nem.) - Peyton Stearnsová (USA) 6:4, 6:2, Olga Danilovičová (Srb.) - Šuaj Čang (Čína) 6:2, 6:4, Leylah Fernandezová (Kan.-29) - Hannah Klugmanová (V. Brit.) 6:1, 6:3, Arina Sobolenková (Biel.-1) - Carson Branstineová (Kan.) 6:1, 7:5, Linda Nosková (ČR-30) - Bernarda Perová (USA) 6:2, 6:4, Diane Parryová (Fr.) - Petra Martičová (Chor.) 4:6, 6:3, 6:2, Eva Lysová (Nem.) - Jüan Jüe (Čína) 6:4, 5:7, 6:2, Sonay Kartalová (V. Brit.) - Jelena Ostapenková (Lot.-20) 7:5, 2:6, 6:2, Viktorija Tomovová (Bul.) - Ons Jabeurová (Tun.) 7:6 (5), 2:0 - skreč, Cristina Bucsová (Šp.) - Anca Alexia Todoniová (Rum.) 6:4, 6:4, Jelina Svitolinová (Ukr.-14) - Anna Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1, Donna Vekičová (Chor.-22) - Kimberly Birrellová (Aust.) 6:0, 6:4

Londýn 30. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Svetová i nasadená jednotka si v úvodnom kole poradila s kanadskou kvalifikantkou Carson Branstineovou 6:1, 7:5. Vlani na prestížnom podujatí neštartovala pre zranenie ramena.Minuloročná finalistka Talianka Jasmine Paoliniová ako nasadená štvorka zdolala na tráve All England Clubu skúsenú Lotyšku Anastasiju Sevastovovú 2:6, 6:3, 6:2. Ukrajinka Jelina Svitolinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola, keď v pozícii nasadenej štrnástky zvíťazila nad Maďarkou Annou Bondárovou 6:3, 6:1. Ďalej ide aj Chorvátka Donna Vekičová, vlaňajšia semifinalistka prešla cez Austrálčanku Kimberly Birrellovú 6:0, 6:4. Úradujúca víťazka Australian Open Američanka Madison Keysová ako nasadená šestka pretlačila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovú po trojsetovej bitke 6:7 (4), 7:5, 7:5. Wimbledonská víťazka z roku 2023 Češka Markéta Vondroušová vyradila Američanku McCartney Kesslerovú 6:1, 7:6 (3).Už na úvodnej prekážke stroskotala Lotyška Jelena Ostapenková, šampiónka Roland Garros z roku 2017 prehrala s domácou Britkou Sonay Kartalovou 5:7, 6:2, 2:6. Dvojnásobná wimbledonská finalistka z rokov 2022 a 2023 Ons Jabeurová z Tuniska skrečovala duel s Bulharkou Viktorijou Tomovovou za stavu 6:7 (5) a 0:2 v druhom sete pre zranenie. Už v prvom sete požiadala o lekárske ošetrenie, na začiatku druhého zápas vzdala a dvorec opustila v slzách.