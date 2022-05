Svitolinová by uvítala väčšiu psychickú podporu pre mladých hráčov

Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová by uvítala väčšiu dostupnosť psychológov pre mladých hráčov. Podľa bronzovej medailistky z olympijských hier v Tokiu čelia juniori veľkým očakávaniam, samote a náročnému životu na cestách.



"Nie je to ľahké. Niekoľko týždňov v roku cestujete len s trénerom, ktorý na vás spolu s médiami a rodičmi kladie veľké očakávania. Pracovala som vtedy veľa a aj tak to nebolo ideálne," uviedla Svitolinová pre AP.



Dvadsaťsedemročná tenistka oznámila začiatkom apríla niekoľkotýždňovú súťažnú pauzu. Podľa vlastných slov cíti po invázii Ruska na územie Ukrajiny veľké psychické vypätie, ktoré má vplyv aj na kondičnú stránku. Jej najlepším umiestnením vo svetom rebríčku WTA je 3. miesto a okrem bronzu z vlaňajších OH má na konte 16 turnajových triumfov.