Svitolinová dúfa, že svojím zápolením pomôže deťom na Ukrajine

Paríž 2. júna (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová dúfa, že jej úspešné zápolenie na grandslamovom Roland Garros prinesie deťom v jej vlasti do života niečo pozitívne. Na utrpenie detí počas vojny na Ukrajine upozornila po postupe do štvrťfinále dvojhry, v ktorom sa stretne s obhajkyňou titulu Igou Swiatekovou z Poľska.



Turnajová trinástka zdolala v nedeľnom osemfinále štvrtú nasadenú hráčku Jasmine Paoliniovú v troch setoch, Talianka v zápase nevyužila tri mečbaly. „Chcem upriamiť pozornosť na nevinných ľudí, ktorí trpia na Ukrajine. Na deti, ktoré trpia na Ukrajine. Deti sú naša budúcnosť a musíme na ne dávať pozor,“ citovala Svitolinovú agentúra DPA.



Tridsaťročná tenistka založila krátko po začiatku vojny nadáciu, ktorej cieľom je pomôcť deťom na Ukrajine pokračovať v športovej činnosti. „Prostredníctvom mojej nadácie sa im snažím dať príležitosť pokračovať v športovaní, snívaní, trénovaní. Aby mali jednu či dve hodiny denne na to, aby si užili šport, na chvíľu vypli a boli len deťmi,“ dodala Svitolinová. Nadácia podľa nej vyzbierala viac než milión dolárov.