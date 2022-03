Svitolinová napokon nastúpila proti Potapovovej a Rusku jasne zdolala

Monterrey 2. marca (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová nastúpila v prvom kole turnaja WTA v mexickom Monterrey proti Anastasii Potapovovej, až keď jej ruská súperka nemohla hrať s národnými symbolmi. Najvyššie nasadená hráčka si obliekla žlté a modré farby na podporu svojej domoviny a Potapovovú vyprevadila z kurtu jednoznačným víťazstvom 6:2, 6:1.



Tenisové organizácie zakázali Rusom a Bielorusom súťažiť pod názvami a vlajkami svojich krajín v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú podporuje aj Bielorusko. Svitolinová, ktorá najbližšie nastúpi proti Bulharke Viktoriji Tomovej, oznámila, že všetky prize money venuje ukrajinskej armáde. "Bol to špeciálny zápas vzhľadom na to, čím si prechádzame na Ukrajine. Pre všetkých je to desivé. Nehrám iba za seba, hrám za moju krajinu, hrám na pomoc ukrajinskej armáde a ľuďom v núdzi. Sústredila som sa, bola som na misii za moju krajinu," povedala Svitolinová pre agentúru DPA.