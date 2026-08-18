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Svitolinová odstúpila z turnaja v Cincinnati pre zranenie členka
Tridsaťjedenročnú Svitolinovú trápil členok už pri triumfe v druhom kole nad Češkou Terezou Valentovou, keď si v druhom sete musela vyžiadať zdravotné ošetrenie.
Autor TASR
Cincinnati 18. augusta (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová odstúpila z turnaja WTA 1000 v Cincinnati pred stretnutím tretieho kola proti Wang Sin-jü pre zranenie pravého členka, ktoré utrpela minulý týždeň v Toronte.
„Hoci som robila všetko pre to, aby som sa zregenerovala, nestihla som sa zotaviť dostatočne rýchlo na to, aby som bola pripravená na ďalšie kolo. Lekári mi odporučili, aby som si dopriala trochu času na oddych a úplné uzdravenie,“ citovala vyhlásenie svetovej deviatky agentúra AP. Tridsaťjedenročnú Svitolinovú trápil členok už pri triumfe v druhom kole nad Češkou Terezou Valentovou, keď si v druhom sete musela vyžiadať zdravotné ošetrenie.
„Hoci som robila všetko pre to, aby som sa zregenerovala, nestihla som sa zotaviť dostatočne rýchlo na to, aby som bola pripravená na ďalšie kolo. Lekári mi odporučili, aby som si dopriala trochu času na oddych a úplné uzdravenie,“ citovala vyhlásenie svetovej deviatky agentúra AP. Tridsaťjedenročnú Svitolinovú trápil členok už pri triumfe v druhom kole nad Češkou Terezou Valentovou, keď si v druhom sete musela vyžiadať zdravotné ošetrenie.