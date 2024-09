Svitolinová podstúpila operáciu chodidla a ukončila sezónu

New York 18. septembra (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová podstúpila operáciu pravého chodidla a predčasne ukončila sezónu. Operačný zákrok jej má pomôcť odstrániť dlhodobý zdravotný problém.



Tridsaťročná Ukrajinka sa vlani vrátila z materskej dovolenky a dostala sa do semifinále Wimbledonu. Počas celej sezóny však bojovala so zranením. "Podstúpila som operáciu nohy, aby som odstránila dlhodobý problém, ktorý som sa snažila zvládnuť počas celého roka. Bolo to čoraz ťažšie zvládnuteľné a malo to na mňa čoraz väčší vplyv, nielen v tenise, ale aj v každodennom živote," uviedla na Instagrame 28. hráčka svetového rebríčka WTA, ktorá zverejnila fotografiu na nemocničnom lôžku.



Svitolinová vypadla na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v treťom kole s Američankou Coco Gauffovou. Na kurty sa plánuje vrátiť v budúcom roku. "Teším sa, že sa môžem sústrediť na svoje zotavenie a vrátim sa ešte silnejšia ako predtým," dodala.