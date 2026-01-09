< sekcia Šport
Svitolinová postúpila cez Kartalovú do semifinále v Aucklande
Na tvrdom povrchu si poradila s Britkou Sonay Kartalovou v troch setoch 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5).
Autor TASR
Auckland 9. januára (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová postúpila do semifinále turnaja WTA v novozélandskom Aucklande. Na tvrdom povrchu si poradila s Britkou Sonay Kartalovou v troch setoch 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5).
tenis - výsledky:
Jelina Svitolinová (Ukr.-1) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5); Iva Jovicová (USA-3) - Sofia Costoulasová (Belg.) 6:2, 7:6 (6), Alexandra Eala (Fil.-4) - Magda Linetteová (Poľ-5) 6:3, 6:2, Wang Sin-jü (Čína-7) - Francesca Jones (V. Brit.) 6:4, 4:3 - skreč
