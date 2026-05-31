Svitolinová postúpila rovnako ako vlani do štvrťfinále dvojhry
Svitolinová postúpila rovnako ako vlani do štvrťfinále dvojhry
Autor TASR
Paríž 31. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková skončila na grandslamovom turnaji Roland Garros už v osemfinále. Štvornásobná víťazka tohto podujatia a nasadená trojka prehrala v osemfinále s Ukrajinkou Martou Kosťukovou 1:6 a 7:5.
Dvadsaťtriročná Ukrajinka potvrdila vynikajúcu fazónu na antukovom povrchu, proti Swiatekovej zaknihovala 16. víťazstvo v rade v súťažnom zápase a prvýkrát v kariére si v Paríži zahrá vo štvrťfinále. Pre Swiatekovú to je naopak najskorší koniec na turnaji od roku 2019.
Medzi najlepšiu osmičku sa rovnako ako vlani prebojovala aj Kosťukovej krajanka Jelina Svitolinová. V pozícii nasadenej sedmičky zvíťazila nad jedenástkou „pavúka" Švajčiarkou Belindou Benčičovou 4:6, 6:4, 6:0. Do štvrťfinále postúpila aj Rumunka Sorana Cirsteová, Číňanku Wang Si-jü zdolala 6:3 a 7:6 (4).
ženy - dvojhra - osemfinále:
Jelina Svitolinová (Ukr.-7) - Belinda Benčičová (Švajč.-11) 4:6, 6:4, 6:0, Sorana Cirsteová (Rum.-18) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 7:6 (4), Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Iga Swiateková (Poľ.-3) 7:5, 6:1
