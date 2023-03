Svitolinová sa po materskej vráti na okruh na turnaji v Charlestone

Kyjev 18. marca (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa po viac ako ročnej materskej prestávke vráti do súťažného kolotoča WTA. Na budúci mesiac sa niekdajšia svetová trojka predstaví na turnaji v americkom Charlestone na základe voľnej karty. Vlani v októbri sa jej narodila dcéra Skai.



Svitolinová od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zvyšuje povedomie o podpore svojej vlasti, pripomenula agentúra AFP. V Charlestone organizuje špeciálne podujatie Tennis Plays for Peace Pro-Am, výťažok ktorého pôjde pre jej charitatívnu nadáciu a na pomoc Ukrajine. "Zvyšovanie povedomia a získavanie finančných prostriedkov pre Ukrajinu je pre nás a našich hráčov veľmi dôležité. S nadšením spolupracujeme s Jelinou, ktorá má pre potreby svojej krajiny hlboké a osobné pochopenie," uviedol riaditeľ turnaja v Charlestone Bob Moran.



Dvadsaťosemročná Ukrajinka, ktorá je vydatá za francúzskeho tenistu Gaela Monfilsa, hrala naposledy pred rokom v marci na turnaji v Miami. Svitolinová má na konte 16 triumfov na okruhu WTA, zatiaľ posledný vybojovala v Chicagu v roku 2021. Jej kariérne maximum v rebríčku WTA je tretie miesto z roku 2019. Turnaj v Charlestone je na programe od 1. do 9. apríla.