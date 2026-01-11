< sekcia Šport
Svitolinová vyhrala turnaj v Aucklande
Najvyššie nasadená hráčka si v nedeľňajšom finále poradila s Číňankou Wang Sin-jü v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (6).
Autor TASR
Auckland 11. januára (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová triumfovala na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. Najvyššie nasadená hráčka si v nedeľňajšom finále poradila s Číňankou Wang Sin-jü v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (6).
výsledky:
Jelina Svitolinová (Ukr.-1) - Wang Sin-jü (Čína-7) 6:3, 7:6 (6)
