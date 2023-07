Svitolinová vyradila vo štvrťfinále Wimbledonu Swiatekovú

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jelina Svitolinová (Ukr.) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 7:5, 6:7 (5), 6:2

Markéta Vondroušová (ČR) - Jessica Pegulová (USA-4) 6:4, 2:6, 6:4

Wimbledon 11. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa postarala o najväčšie prekvapenie tohtoročného Wimbledonu. V utorkovom štvrťfinále dvojhry vyradila svetovú i nasadenú jednotkou Poľku Igu Swiatekovú v troch setoch 7:5, 6:7 (5), 6:2. Svitolinová si vyrovnala svoje kariérne maximum na turnaji a v dueli o postup do finále nastúpi proti nenasadenej Češke Markéte Vondroušovej.Swiateková viedla v prvom sete 2:0 aj 5:3, no nedokázala ho dotiahnuť do víťazného konca. Ukrajinka získala štyri gemy za sebou a triumfovala po výsledku 7:5. Od druhého dejstva sa hralo pre dážď na centri pod zatiahnutou strechou. Obe tenistky v ňom raz stratili svoje podanie a o osude musel rozhodnúť tajbrejk. Svitolinová si v ňom vytvorila náskok 4:1, no svetová jednotka zabrala a vynútila si rozhodujúci set. Swiateková ho začala úspešne, keď si udržala servis. Potom však Ukrajinka uspela v piatich gemoch za sebou a duel už dotiahla do úspešného konca.," povedala v prvom rozhovore po stretnutí Svitolinová, ktorá sa vrátila k tenisu len pred tromi mesiacmi po návrate z materskej dovolenky.Prvýkrát sa dostala medzi elitné kvarteto na tráve All England Clubu aj Češka Markéta Vondroušová, keď zvíťazila nad štvrtou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou 6:4, 2:6, 6:4. Američanka začala aktívne a v druhom geme prelomila podanie Vondroušovej. Češka však postupne zlepšila svoj výkon, menila rytmus hry a ujala sa vedenia 4:2 s brejkom k dobru. Svetová štvorka síce dokázala ešte vyrovnať, no záver prvého setu patril Vondroušovej. Pegulová sa v druhom dejstve zmobilizovala, získala dva brejky a vyhrala ho 6:2. Favoritka vstúpila lepšie aj do rozhodujúceho tretieho setu, keď si vytvorila náskok 3:1. Organizátori však potom zápas prerušili pre dážď a zatiahli strechu nad kurtom číslo 1. Finalistke Roland Garros z roku 2019 prestávka pomohla, keď získala päť gemov za sebou a tešila sa z postupu.," uviedla Vondroušová v pozápasovom rozhovore.