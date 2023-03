Praha 31. marca (TASR) - Bývalý český reprezentant v modernom päťboji David Svoboda skončil v komisii športovcov Českého olympijského výboru (ČOV). Pavel Benc, riaditeľ Armádneho športového centra Dukla, mu zároveň udelil pokarhanie za jeho vyjadrenia k vojne na Ukrajine a k návratu ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží.



Svoboda, olympijský víťaz z Londýna 2012, čelí kritike po stredajšom rozhovore v Českej televízii, v ktorom podľa ministerstva obrany i ďalších politikov a športovcov relativizoval vojnu na Ukrajine. "Dvojjediná úloha profesionálneho vojaka a zástupcu športovcov v komisii nejde dokopy, preto som sa rozhodol odstúpiť. Nie som zástancom Ruska a je mi ľúto, že moje neopatrné vyjadrenia mohli poškodiť armádu a ministerstvo obrany," povedal Svoboda podľa portálu iDnes.cz.



Česká ministerka obrany Jana Černochová toto riešenie situácie privítala: "Ministerstvo obrany a armáda podporujú Ukrajinu a nesúhlasia s tým, aby ruskí a bieloruskí športovci súťažili na olympiáde, keď ich ukrajinskí kolegovia umierajú na fronte vo vojne rozpútanej Ruskom a podporovanej Bieloruskom. Tento jednotný postoj očakávam od všetkých vojakov. Nie je to sankcia za názor, ale za nedodržanie toho, ako by sa mal profesionálny vojak správať na verejnosti."



Černochová sa so Svobodom dohodla na spoločnej návšteve ukrajinských vojakov cvičiacich v Českej republike: "Pôjdeme za nimi do Libavy, aby sme si spoločne vypočuli ich príbehy o tom, čo robí Rusko na Ukrajine." Na rozlúčku odovzdala Svobodovi plagát s portrétmi ukrajinských športovcov, ktorí zahynuli alebo sú nezvestní v dôsledku bojov na Ukrajine.



Svoboda pôsobí v Dukle ako tréner. Od riaditeľa armádneho klubu Benca dostane písomné pokarhanie za nedodržiavanie pravidiel. "Vojak má povinnosť správať sa aj mimo služby tak, aby neohrozil vážnosť a dôveryhodnosť ozbrojených síl," uviedol Benc.



Ešte v stredu večer sa Svoboda pokúsil svoje výroky korigovať a povedal, že rozhodne nechcel obhajovať Rusko a Bielorusko ani Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do súťaží pod neutrálnou vlajkou. Jeho hlavným zámerom bolo podľa Svobodu prezentovať neutrálne stanovisko komisie športovcov MOV, ktoré vychádzalo z výsledkov prieskumu medzi 200 športovcami. Štyridsaťdeväť percent z nich podporilo úplné vylúčenie Rusov a Bielorusov z medzinárodného športu, informoval iDnes.cz.