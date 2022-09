Svrček 16. v pretekoch do 23 rokov: Vpredu som bol priskoro

MS v austrálskom Wollongongu - cestné preteky:



muži do 23 rokov (169,8 km): 1. Jevgenij Fjodorov (Kaz.) 3:57:08 hod, 2. Mathias Vacek (ČR) +1 s, 3. Sören Wärenskjold (Nór.), 4. Madis Mihkels (Est.), 5. Olav Kooij (Hol.), 6. Pavel Bittner (ČR),... 16. Martin SVRČEK všetci +3,... Samuel TUKA, Pavol ROVDER a Lukáš KUBIŠ (všetci SR) nedokončili



juniori (135,6 km): 1. Emil Herzog (Nem.) 3:11:07 hod., 2. Antonio Morgado (Portug.) čas ako víťaz, 3. Vlad van Mechelen (Belg.), 4. Paul Magnier (Fr.), 5. Artem Shmidt (USA), 6. Menno Huising (Hol.) všetci +55 s,... 40. Samuel NOVÁK +11:50, Tomáš SIVOK a Martin JURÍK (všetci SR) nedokončili

Wollongong 23. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Martin Svrček obsadil 16. miesto na MS v cyklistike v cestných pretekoch jazdcov do 23 rokov. Do cieľa v austrálskom Wollongongu prišiel v početnej skupine, ktorá mala stratu troch sekúnd na víťazného Kazacha Jevgenija Fjodorova.Svrček bol jediný zo Slovákov v cieli. Samuel Tuka, Pavol Rovder a Lukáš Kubiš nedokončili.priznal Svrček v rozhovore pre cycling-info.sk.Preteky juniorov vyhral Nemec Emil Herzog. Najlepší zo slovenských jazdcov bol Samuel Novák na 40. mieste s mankom 11:50 min. Tomáš Sivok a Martin Jurík do cieľa neprišli.