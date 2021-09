Svrček prestúpil do vlčej svorky, v QuickStepe bude od leta 2022

Brusel 22. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Martin Svrček bude od nasledujúcej sezóny jazdiť za najlepší tím sveta Deceuninck–QuickStep. Osemnásťročný pretekár sa pripojí k belgickému tímu na budúci rok v lete a podpísal s ním kontrakt na dva a pol roka.



Momentálne pôsobí v talianskej stajni Franco Ballerini, v prebiehajúcej sezóne získal už pätnásť víťazstiev a na nedávnych majstrovstvách Európy finišoval v pretekoch s hromadným štartom na ôsmom mieste. V slovenskom drese nebude chýbať ani v piatok na MS v Belgicku, kde patrí v pretekoch juniorov k širšiemu okruhu favoritov.



"Som nesmierne šťastný, pretože Deceuninck–QuickStep je najlepší tím na svete. Nečakal som niečo takéto, takže je to skutočne úžasné. Môj sen bol dostať sa do World Tour, ale nevedel som si predstaviť, že by som podpísal zmluvu s týmto tímom. Milujem všetko o tomto klube, atmosféru, víťazného ducha, históriu, dres, ktorý vždy vyčnieva v pelotóne. Aké sú moje ciele? Chcem tímu odovzdať všetko, chcem sa zlepšiť, získať skúsenosti a potom uvidíme, ako to pôjde. Ešte predtým však bude súťažiť v sérii pretekov do 23 rokov s mojím talianskym tímom, aby som si zvykol na dlhé preteky a všetko, čo to obnáša," povedal talentovaný pretekár.



Svrček bude v úvode nasledujúcej sezóny jazdiť za taliansky tím Biesse Carrera Continental, ktorý sa venuje pretekárom do 23 rokov. "Martin Svrček zapôsobil už v mladom veku, čo svedčí o jeho talente v širokom spektre pretekov. Kompletný pretekár, ktorý je veľmi silný v stúpaniach a s vynikajúcim šprintom, nazbieral od začiatku sezóny v juniorskej kategórii už 15 víťazstiev ako člen tímu Franco Ballerini, vrátane oboch národných titulov, etapy a celkového poradia Tour du Leman, 5. etapa Tour de la Région Paca a série talianskych jednodňových pretekov. Tieto víťazstvá a pôsobivý spôsob, akým uplatnil svoje schopnosti v etapových pretekoch, klasikách i časovkách, upútali Deceuninck-QuickStep," uvádza oficiálna stránka tímu.



"Sme hrdí, že sa k nám Martin na budúci rok pripojí a sme si istí, že v našom tíme ukáže svoje obrovský potenciál. Sledovali sme ho nejaký čas, má len 18 rokov, ale už teraz ukázal niekoľko skvelých výsledkov. Chceme mu pomôcť zlepšiť sa a získať skúsenosti v profesionálnom pelotóne. Sme nadšení, že Martin bude členom ´vlčej svorky´ a už sa nevieme dočkať, kedy bude s nami na pretekoch," povedal šéf tímu Patrick Lefevere.