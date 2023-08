Svrček získal na MS v cyklistike bronz v pretekoch do 23 rokov

MS do 23 rokov - Loch Lomond - Glasgow (168,4 km):



1. Axel Laurance (Fr.) 4:04:58 h, 2. Antonio Morgado (Portug.), 3. Martin SVRČEK (SR), 4. Jack Rootkin-Gray (V. Brit.), 5. Lorenzo Milesi (Tal.) všetci +2 s, 6. Moritz Kretschy (Nem.) +9, 7. Alec Segaert (Belg.), 8. Ivan Romeo Abad (Šp.) obaja +1:01 min, 9. Max Walker (V. Brit.) +1:03, 10. Pierre Gautherat (Fr.) +1:41 , ... nedokončili: Pavol ROVDER, Simon NAGY, Filipom LOHINSKÝ, Samuel KOVÁČ (všetci SR)

Glasgow 12. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Martin Svrček vybojoval bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov na MS v Škótsku. Na 168,4 km dlhej trase z Loch Lomond do Glasgowa zaostal za víťazom Axelom Laurancem z Francúzska o dve sekundy. Do cieľa prišiel naraz so strieborným Portugalčanom Antoniom Morgadom.Začiatok pretekov poznačil dážď, niekoľko pádov i porúch. Do úniku sa dostala desaťčlenná skupina ešte pred stúpaním na Crow Road (3,7 km; 5,5 %). V tejto fáze sa Svrček (Soudal Quick-Step) držal v balíku aj s ostatnými krajanmi Pavlom Rovderom (Dukla Banská Bystrica), Simonom Nagyom (Dukla), Filipom Lohinským (Dukla) a Samuelom Kováčom (Cycling Academy Trenčín). Lohinský bol tiež medzi jazdcami, ktorých postihli mechanické problémy.Pelotón dostihol únik ešte pred príchodom na technický okruh v Glasgowe, viac než 100 kilometrov pred cieľom. Po chvíli sa vytvoril ďalší a balík sa zredukoval na zhruba 30 pretekárov. V tejto skupine nechýbal Svrček, vyhol sa pádu a 50 kilometrov pred cieľom skúsil zaútočiť a viedol hlavný balík. Asi 44 kilometrov pred cieľom bol v skupine prenasledovateľov a v úniku nakoniec zostal len Laurance. Toho päťčlenná skupina tesne pred cieľom už nedostihla a o výsledkoch na 2. až 5. mieste musela po špurte rozhodnúť cieľová fotografia.Ani jeden zo zvyšných štyroch slovenských jazdcov preteky nedokončil. Rovder a Lohinský spadli po príchode na technický okruh a pád utrpel aj Nagy. Ten strácal spolu s Kováčom okolo desať minút, obaja odstúpili zhruba 20 kilometrov pred cieľom.Pre Slovensko je to druhá medaila z kategórie do 23 rokov, v roku 2007 sa stal majstrom sveta v pretekoch s hromadným štartom Peter Velits.