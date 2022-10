Swanová sa stala víťazkou turnaja EMPIRE Women’s Indoor v Trnave

dvojhra - finále:



Katie Swanová (V. Brit.-3) - Sin-jü Wang (Čína-1) 6:1, 3:6, 6:4

Trnava 9. októbra (TASR) - Britská teniatka Katie Swanová sa stala víťazkou dvojhry na podujatí EMPIRE Women’s Indoor v Trnave (dotácia 60.000 USD). Vo finále zdolala v pozícii turnajovej trojky najvyššie nasadenú Číňanku Sin-jü Wang 6:1, 3:6, 6:4. Vďaka nedeľňajšiemu triumfu si odnáša prémiu 9142 USD pred zdanením. Do svetového rebríčka WTA jej pribudlo 80 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na 117. miesto.Swanová v prvom sete na trnavskom dvorci dominovala, výborne podávala, dokázala súperku pretlačiť v dlhých výmenách. V druhom dejstve však začala mať problémy s pohybom a musela požiadať o lekárske ošetrenie. V rozhodujúcom sete to bol boj o každú loptičku, o všetkom napokon rozhodol brejk v Tildenovom geme. Dvadsaťtriročná Swanová potvrdila, že jej hard sedí, v auguste vyhrala 60-tisícový turnaj v americkom Lexingtone." zdôraznila Britka.Rodáčka z Bristolu verí, že zisk titulu v Trnave jej pomôže dostať sa do britskej nominácie na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej (2.-8. novembra). "" dodala pre TASR Swanová.