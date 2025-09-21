Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Swiateková je víťazkou turnaja WTA v Soule

Na archívnej snímke poľská tenistka Iga Swiateková. Foto: TASR - Martin Baumann

Svetová dvojka prehrávala 1:6 a 4:5 v druhom sete, ale dokázala zápas otočiť.

Autor TASR
Soul 21. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala víťazkou turnaja WTA v Soule. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v nedeľnom finále dvojhry turnajovú dvojku Rusku Jekaterinu Alexandrovovú po trojsetovej dráme 1:6, 7:6 (3), 7:5 a získala svoj 25. titul na hlavnom profesionálnom okruhu. Duel trval 2:43 h.

Svetová dvojka prehrávala 1:6 a 4:5 v druhom sete, ale dokázala zápas otočiť. Korea Open vyhrala hneď pri svojej premiérovej účasti.



dvojhra - finále:

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 1:6, 7:6 (3), 7:5
