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Swiateková narazí v 3. kole turnaja WTA v Toronte na Golubicovú
Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Viktorija Golubicová, ktorá vyradila v utorok 31. nasadenú Chorvátku Donnu Vekičovú v troch setoch 5:7, 6:2 a 6:3.
Autor TASR
Toronto 4. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Nasadená sedmička si v 2. kole poradila s Češkou Sárou Bejlekovou hladko 6:0, 6:3. Jej ďalšou súperkou bude Švajčiarka Viktorija Golubicová, ktorá vyradila v utorok 31. nasadenú Chorvátku Donnu Vekičovú v troch setoch 5:7, 6:2 a 6:3.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Elina Svitolinová (Ukr.-9), - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-7) - Sára Bejleková (ČR) 6:0, 6:3, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 7:6 (4), Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Katherine Sebovová (Kan.) 7:6 (4), 6:0, Talia Gibsonová (Austr.) - Maja Chwalinská (Poľ.-18) 7:5, 6:1, Viktorija Golubicová (Švaj.) - Donna Vekičová (Chor.-31) 5:7, 6:2, 6:3
Elina Svitolinová (Ukr.-9), - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-7) - Sára Bejleková (ČR) 6:0, 6:3, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 7:6 (4), Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Katherine Sebovová (Kan.) 7:6 (4), 6:0, Talia Gibsonová (Austr.) - Maja Chwalinská (Poľ.-18) 7:5, 6:1, Viktorija Golubicová (Švaj.) - Donna Vekičová (Chor.-31) 5:7, 6:2, 6:3