Swiateková nebude hrať Pohár Billie Jean Kingovej

Varšava 3. októbra (TASR) - Svetová tenisová jednotka Iga Swiateková sa nepredstaví na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Glasgowe. Reprezentovať svoju krajinu nebude pre nedostatok času medzi MS WTA Tour v Texase a podujatím v Škótsku. Poľka nabitý kalendár skritizovala.



"Veľmi mi je to ľúto, pretože za Poľsko hrám vždy, keď je to možné a vydám zo seba maximum. Som sklamaná, že sa riadiace orgány tenisu nedohodli na priaznivejšom harmonograme turnajov. Jeden deň je na precestovanie zemegule a zmenu časového pásma veľmi málo. Situácia nie je bezpečná pre naše zdravie a môže spôsobiť zranenia. Budem komunikovať s WTA a ITF, aby sa niečo zmenilo. Ťažké to je nielen pre hráčky, ako som ja, ale hlavne pre fanúšikov tenisu," povedala Swiateková podľa DPA.



Finále WTA sa končí 7. novembra, zatiaľ čo zápasy pohára Billie Jean Kingovej, ktoré organizuje Medzinárodná tenisová federácia (ITF), sa začínajú nasledujúci deň. Na podujatí sa predstaví 12 tímov.