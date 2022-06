Swiateková nemá pred Wimbledonom žiadne očakávania: Tráva je zradná

Paríž 5. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková bude po zisku druhého titulu na Roland Garros patriť k topfavoritkám aj vo Wimbledone. Svetová jednotka však tvrdí, že na tráve All England Clubu nemá žiadne očakávania.



"Môj tréner Tomasz Wiktorowki je presvedčený o tom, že aj na tomto povrchu som schopná vyhrávať zápasy. Tráva je však zradná a nevyspytateľná. Urobím všetko pre to, aby som sa na tretí grandslamový turnaj sezóny pripravila čo najlepšie," uviedla Poľka, ktorá vlani vo Wimbledone postúpila do osemfinále.



Wiktorowski v minulosti viedol Swiatekovej krajanku Agnieszku Radwaňskú, ktorá to v roku 2012 vo Wimbledone dotiahla až do finále. "Tráva bola pre Agu obľúbený povrch. Možno mi Tomasz dá nejaké tipy a cenné rady, aby som sa na tráve cítila ešte komfortnejšie."



Swiateková v sobotu natiahla víťaznú sériu na 35 zápasov, čím vyrovnala rekordnú šnúru na okruhu WTA v tomto storočí v podaní Američanky Venus Williamsovej z roku 2000. "Je to zvláštne a výnimočné prekonať zápis Sereny Williamsovej, ktorá vyhrala 34 duelov za sebou. Vždy som túžila po nejakom rekorde, no keď sa človek pozrie na Sereninu kariéru, je veľmi ťažké prekonať nejaký jej zápis," priznala držiteľka deviatich singlových titulov.