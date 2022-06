Swiateková nemohla uveriť, že ju prišiel povzbudiť Lewandowski

Paríž 5. júna (TASR) - Poľká tenistka Iga Swiateková pri pohľade na tribúnu dvorca Philippa Chatriera nemohla uveriť vlastným očiam. Jej víťazné finále na grandslamovom turnaji Roland Garros totiž v Paríži sledoval aj hviezdny futbalista Robert Lewandowski.



"Bola som ohromená. Wow! Po dlhých rokoch máme v Poľsku športovú superstar a nešlo mi do hlavy, že meral cestu do Paríža, aby ma povzbudil. Nevedela som, že je taký veľký tenisový fanúšik. Dúfam, že si užil veľa zábavy," uviedla pre akreditované médiá Swiateková, ktorá dovolila Američanke Cori Gauffovej uhrať iba štyri gemy.



Lewandowski v rozhovore pre Eurosport priznal, že sledovanie grandslamového finále bolo veľkým zážitkom. "Som veľmi rád, že som mohol byť priamo pri tom. Zbožňujem tenis, v mladosti som ho často hrával. S Igou sme sa dohodli, že si niekedy spolu zatrénujeme. To by bolo fantastické."