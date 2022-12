Swiateková nerieši príjmy iných hráčok: Mám, čo som si zarobila

Varšava 25. decembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková si nerobí ťažkú z hlavu z toho, že zarába menej peňazí, ako iné hráčky, ktoré dosiahli na kurtoch uplynulý rok oveľa menej ako ona. Podľa nej jej patrí presne to, čo si vybojovala.



Swiatekovú vyhlásila Ženská tenisová asociácia (WTA) za Hráčku roka 2022. Triumfovala v sezóne na dvoch grandslamoch (Roland Garros, US Open) a suverénne jej patrí post svetovej jednotky. Podľa magazínu Forbes však obsadila v poradí zárobkov všetkých športovkýň za uplynulý rok 5. miesto, pričom vyššie boli tri iné tenistky. Najlepšie zarábajúcou športovkyňou vôbec je Naomi Osaková, ktorá je v rebríčku WTA až na 42. priečke. Na turnajoch zarobila iba 1,1 milióna dolárov, 50 získala zásluhou sponzorských aktivít. Hneď za ňou je Serena Williamsová, ktorá na kurtoch prišla iba k 300.000 dolárom, no mimo nich k sume 41 miliónov. Štvrtá celkovo je Britka Emma Raducanuová. Tej patrí aktuálne až 80. miesto v rebríčku, keď na turnajoch zarobila 700.000 dolárov, no z mimošportových aktivít 18 miliónov.



Poľka zarobila v roku 2022 14,9 milióna, z toho 9,9 priamo na turnajoch. "Je dobré, že informácia o zárobkoch je známa. Hrabanie peňazí nie je mojou hlavnou motiváciou, mám presne toľko, koľko som si zarobila na kurtoch. Ostatné hráčky profitovali najmä na sponzorských zmluvách. Je však pravdou, že by som mohla trochu popracovať na mojom osobnom biznis modeli ," povedala Swiateková podľa Tennis Infinity.



Poľka si uvedomuje, že pre ňu nebude ľahké zopakovať úspešný rok. "Je to divný pocit. Nikdy som nebola v situácii, že mám za sebou tak dobrú sezónu. Je jasné, že do nového ročníka musím vstúpiť s iným prístupom. Konkrétne ciele však musím zvoliť, až keď sa už bude blížiť veľký turnaj. Chcela by som si v prvom rade udržať moju konzistentnosť," prezradila.