Swiateková o exhibičnom Súboji pohlaví: Bol pre ženský tenis zbytočný
V Coca-Cola Aréne v Dubaji videli diváci netradičný súboj so špeciálnymi pravidlami, v ktorom ženská svetová jednotka ťahala za kratší koniec proti 671. hráčovi mužského rebríčka (3:6, 3:6).
Autor TASR
Sydney 3. januára (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková označila minulotýždňový „Súboj pohlaví“ medzi Nickom Kyrgiosom a Arinou Sobolenkovou za nepotrebný. Podľa jej slov sa ženský tenis nepotrebuje porovnávať s tým mužským.
V Coca-Cola Aréne v Dubaji videli diváci netradičný súboj so špeciálnymi pravidlami, v ktorom ženská svetová jednotka ťahala za kratší koniec proti 671. hráčovi mužského rebríčka (3:6, 3:6). Stretnutie nieslo názov po legendárnom dueli medzi Bobbym Riggsom a Billie Jean Kingovou, v ktorom Američanka zdolala svojho krajana 3:0 na sety a navždy zmenila pohľad na ženský šport.
Podobnosť stretnutia však podľa aktuálnej svetovej dvojky spočívala len v jeho názve. „V tom vidím jediný spoločný znak. Zápas sa nesnažil upozorniť na žiadnu dôležitú tému, je to úplne iný prípad. Podobné udalosti sú pre ženský tenis už zbytočné. Je to samostatná zložka športu a existujú v ňom iné príbehy, ktoré by sme mohli divákom prezentovať,“ vyjadrila sa Poľka na tlačovej konferencii počas United Cupu podľa portálu The Athletic. Swiateková zároveň uviedla prebiehajúci turnaj v Austrálii ako príklad podujatia, ktoré spája ženský a mužský tenis. Na turnaji v dvoch mestách súperia medzi sebou miešané družstvá.
