Swiateková podľahla vo štvrťfinále v Indian Wells Svitolinovej
Svitolinová sa v semifinále stretne so šampiónkou Australian Open Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu.
Autor TASR
Indian Wells 13. marca (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková skončila vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. Druhá nasadená hráčka podľahla turnajovej deviatke Jeline Svitolinovej z Ukrajiny v troch setoch 2:6, 6:4 a 4:6.
Svitolinová sa v semifinále stretne so šampiónkou Australian Open Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Tretia nasadená hráčka vyradila domácu Jessicu Pegulovú 6:1, 7:6 (4). „Nepovedala by som, že to bol z mojej strany perfektný zápas, no dokázala som bojovať a po prehratom druhom sete som našla silu zvíťaziť,“ povedala Svitolinová po súboji so Swiatekovou, ktorú zdolala len druhýkrát v kariére zo šiestich meraní síl.
Bieloruska Arina Sobolenková prešla do semifinále v pozícii nasadenej jednotky cez desiatku „pavúka" Kanaďanku Victoriu Mbokovú 7:6 (0), 6:4. V boji o finále nastúpi proti Češke Linde Noskovej, ktorá si poradila s Austrálčankou Taliou Gibsonovou 6:2, 4:6 a 6:2.
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Victoria Mboková (Kan.-10) 7:6 (0), 6:4, Linda Nosková (ČR-14) - Talia Gibsonová (Aus.) 6:2, 4:6, 6:2, Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 6:1, 7:6 (4), Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 6:2, 4:6, 6:4
