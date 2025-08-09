< sekcia Šport
Swiateková postúpila do 3. kola na turnaji WTA v Cincinnati
Wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej trojky Rusku Anastasiu Potapovovú 6:1, 6:4.
Autor TASR
Cincinnati 9. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. Wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej trojky Rusku Anastasiu Potapovovú 6:1, 6:4.
dvojhra - 2. kolo:
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4
Marta Kosťuková (Ukr.-25) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:0, 6:1
