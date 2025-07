Swiateková postúpila do finále, Benčičovej dala aj kanára

ženy - dvojhra - semifinále:



Iga Swiateková (Poľ.-8) - Belinda Benčičová (Švaj.) 6:2, 6:0



Londýn 10. júla (TASR) - Poľská teniska Iga Swiateková vyzve Američanku Amandu Anisimovovú vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii ôsmej nasadenej triumfovala v semifinále nad Švajčiarkou Belindou Benčičovou 6:2 a 6:0. Na listinu víťaziek na tráve All England Clubu tak v sobotu s určitosťou pribudne nové meno, pre Swiatekovú i Anisimovovú to bude prvé finále vo Wimbledone.Swiatekovú delí jedno víťazstvo od prvého turnajovému triumfu v tomto kalendárnom roku. Dvadsaťštyriročná Poľka má vo finálových dueloch na podujatiach veľkej štvorky zatiaľ stopercentnú bilanciu. Bývalá svetová jednotka štyrikrát vyhrala Roland Garros a raz sa tešila aj na US Open.prezradila Swiateková v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.Favorizovaná poľská tenistka predvádzala v semifinálovej konfrontácii sebavedomý a najmä dominantný výkon na kurte All England Clubu. Veľmi ľahko získala prvé tri gemy, potom sa síce ukázala aj Benčičová, ale Poľka vyhrala prvý set hladko 6:2.Švajčiarka so slovenskými koreňmi nenašla účinný herný recept ani v druhom dejstve, na bývalú jednotku rebríčka WTA len s ťažkosťami hľadala odpoveď a napokon dostala nepopulárneho „kanára“. Po siedmich rokoch môže Swiateková vo Wimbledone opäť nad hlavu zdvihnúť víťaznú trofej, vtedy uspela ešte ako juniorka. V ceste jej bude stáť Anisimovová.dodala Swiateková po semifinálovom víťazstve.