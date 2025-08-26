Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Swiateková postúpila suverénne do 2. kola dvojhry

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Swiateková stratila po prvom podaní iba tri fiftíny a v zápase si celkovo pripísala na konto 26 winnerov.

Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky Kolumbijčanku Emilianu Arangovú 6:1, 6:2. Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude Holanďanka Suzan Lamensová.

Swiateková stratila po prvom podaní iba tri fiftíny a v zápase si celkovo pripísala na konto 26 winnerov. „Bol to solídny výkon, moje údery mali správnu dĺžku i razanciu. Snažila som sa to neprepáliť a nerobiť príliš veľa chýb," uviedla Poľka, ktorá ma po skončení US Open šancu vrátiť sa na post svetovej jednotky. Na to však musí získať vo Flushing Neadows svoj druhý titul a zároveň potrebuje, aby obhajkyňa trofeje Bieloruska Arina Sobolenková vypadla už pred štvrťfinále.



ženy - dvojhra - 1. kolo:

Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 6:3, 1:6, 6:1, Iga Swiateková (Poľ.-2) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 6:2, Suzan Lamensová (Hol.) - Valerie Glozmanová (USA) 6:4, 6:2, Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:4, Maya Jointová (Austr.) - Victoria Jimenezová Kasincevová (And.) 6:4, 7:6 (6)
.

