Swiateková postúpila suverénne do 2. kola dvojhry
Swiateková stratila po prvom podaní iba tri fiftíny a v zápase si celkovo pripísala na konto 26 winnerov.
Autor TASR,aktualizované
New York 26. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky Kolumbijčanku Emilianu Arangovú 6:1, 6:2. Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude Holanďanka Suzan Lamensová.
Swiateková stratila po prvom podaní iba tri fiftíny a v zápase si celkovo pripísala na konto 26 winnerov. „Bol to solídny výkon, moje údery mali správnu dĺžku i razanciu. Snažila som sa to neprepáliť a nerobiť príliš veľa chýb," uviedla Poľka, ktorá ma po skončení US Open šancu vrátiť sa na post svetovej jednotky. Na to však musí získať vo Flushing Neadows svoj druhý titul a zároveň potrebuje, aby obhajkyňa trofeje Bieloruska Arina Sobolenková vypadla už pred štvrťfinále.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 6:3, 1:6, 6:1, Iga Swiateková (Poľ.-2) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 6:2, Suzan Lamensová (Hol.) - Valerie Glozmanová (USA) 6:4, 6:2, Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:4, Maya Jointová (Austr.) - Victoria Jimenezová Kasincevová (And.) 6:4, 7:6 (6)
