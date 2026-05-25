Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Šport

Swiateková postúpila suverénne do 2. kola dvojhry na Roland Garros

.
Poľská tenistka Iga Swiateková odvracia úder Austrálčanke Emerson Jonesovej v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v pondelok 25. mája 2026. Foto: TASR/AP

Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6:1, 6:2.

Autor TASR
,aktualizované 
Paríž 25. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6:1, 6:2.

Milujem hrať na centri Philippa Chatriera. Prvé zápasy na grandslamoch nie sú nikdy jednoduché, človek si musí zvyknúť na podmienky i na loptičky. V Paríži som navyše pod tlakom, veď som tu získala štyri tituly a tenisoví experti odo mňa vždy veľa očakávajú. Treba zostať pokorný a tvrdo na sebe pracovať, lebo nikto vám nič nedá zadarmo," uviedla Swiateková pre akreditované médiá.

Ďalej ide aj trinásta nasadená Talianka Jasmine Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou 7:5, 6:3. Číňanka Čeng Čchin-wen stroskotala hneď na prvej prekážke. Zlatá medailistka vo dvojhre z OH 2024 v Paríži prehrala so Swiatekovej krajankou Majou Chwalinskou 4:6, 0:6.

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Susan Bandecchiová (Švajč.) - Cristina Bucsová (Šp.-31) 6:4, 2:6, 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-3) - Emerson Jonesová (Austr.) 6:1, 6:2, Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 6:3, Maja Chwalinská (Poľ.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:4, 6:0, Jil Teichmannová (Švajč.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) 6:4, 6:4, Daria Kasatkinová (Austr.) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:4
.

Neprehliadnite

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby

TÝŽDENNÍK: Poslanci po novom

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada