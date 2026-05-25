Swiateková postúpila suverénne do 2. kola dvojhry na Roland Garros
Paríž 25. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6:1, 6:2.
„Milujem hrať na centri Philippa Chatriera. Prvé zápasy na grandslamoch nie sú nikdy jednoduché, človek si musí zvyknúť na podmienky i na loptičky. V Paríži som navyše pod tlakom, veď som tu získala štyri tituly a tenisoví experti odo mňa vždy veľa očakávajú. Treba zostať pokorný a tvrdo na sebe pracovať, lebo nikto vám nič nedá zadarmo," uviedla Swiateková pre akreditované médiá.
Ďalej ide aj trinásta nasadená Talianka Jasmine Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou 7:5, 6:3. Číňanka Čeng Čchin-wen stroskotala hneď na prvej prekážke. Zlatá medailistka vo dvojhre z OH 2024 v Paríži prehrala so Swiatekovej krajankou Majou Chwalinskou 4:6, 0:6.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Susan Bandecchiová (Švajč.) - Cristina Bucsová (Šp.-31) 6:4, 2:6, 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-3) - Emerson Jonesová (Austr.) 6:1, 6:2, Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 6:3, Maja Chwalinská (Poľ.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:4, 6:0, Jil Teichmannová (Švajč.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) 6:4, 6:4, Daria Kasatkinová (Austr.) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:4
