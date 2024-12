Swiateková sa obávala negatívnejšej reakcie na svoj dopingový trest

Londýn 27. decembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková priznala, že sa obávala negatívnejšej reakcie na jej dopingový trest. Podľa vlastných slov však nevidí dôvod, prečo by mal tento prípad ďalej pokračovať, keďže doložila všetky dôkazy. Päťnásobná grandslamová šampiónka v novembri akceptovala mesačný trest za porušenie dopingových pravidiel.



Dvadsaťtriročná hráčka mala v auguste pozitívny výsledok na zakázaný trimetazidín, ktorý sa bežne používa na liečbu angíny pectoris. Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) akceptovala jej vysvetlenie, že výsledok spôsobila kontaminácia lieku bez predpisu, ktorý užívala pre problémy s pásmovou chorobou a spánkom.



Swiateková sa k prípadu vyjadrila na tlačovej konferencii pred prvým turnajom sezóny United Cup v Austrálii. "Nemyslím si, že existuje dôvod na odvolanie, pretože som neodohrala tri turnaje. Suspendovali ma na dlhší čas, preto som prišla o post svetovej jednotky. Tiež viem, ako celý proces prebiehal a poskytla som k tomu všetky možné dôkazy. Už naozaj nemám čo viac urobiť," uviedla 23-ročná Poľka podľa agentúry DPA.



Hráčka ďalej uviedla, že sa snaží sústrediť sa na predsezónnu prípravu a na tenis. "Reakcia v Poľsku bola celkovo pozitívna a to veľmi oceňujem. Keď som chýbala na turnajoch v Ázii a nikto nevedel prečo, bolo to náročné. Po zverejnení informácií o mojom prípade som sa bála, že sa väčšina ľudí odvráti, ale nestalo sa tak. Samozrejme, že vždy budú aj negatívne komentáre, ale na tie sa nepozerám," dodala svetová dvojka.