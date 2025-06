Swiateková sa posťažovala na nabitý kalendár okruhu WTA

Londýn 29. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková vyhlásila, že diváci prichádzajú o množstvo kvalitných zápasov pre nabitý kalendár okruhu WTA. Atraktivite športu by podľa nej pomohlo zníženie počtu turnajov.



Päťnásobná grandslamová šampiónka patrí ku kritikom presýteného kalendára už dlhodobo a svoj názor opäť pripomenula pred pondelkovým štartom Wimbledonu. „Je to priveľmi zhustené. Nemá zmysel hrať viac ako 20 turnajov za rok. Občas musíme obetovať štart za náš národný tím, aby sme hrali turnaj WTA 500 a nezhoršilo sa naše postavenie v rebríčku. Pravidlá o povinnom štarte na turnajoch na nás vytvárajú silný tlak. Podľa mňa by ľudia pozerali tenis rovnako, možno i viac, ak by turnajov bolo menej, no priniesli by väčšiu kvalitu,“ povedala Swiateková podľa AFP.



Poľka sa v prebiehajúcej sezóne trápi a ešte nevyhrala jediný turnaj. V rebríčku WTA sa zosunula na 4. miesto. V 1. kole Wimbledonu ju čaká Ruska Polina Kudermetovová.