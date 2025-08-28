< sekcia Šport
Swiateková sa prebojovala do 3. kola dvojhry
Do 3. kola suverénne postúpila Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená trinástka si poradila s Číňankou Wang Sin-jü hladko 6:2, 6:2.
Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej dvojky Holanďanku Suzan Lamensovú v troch setoch 6:1, 4:6 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Ruska Anna Kalinská, ktorá vyradila Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:1, 7:5.
Do 3. kola suverénne postúpila Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená trinástka si poradila s Číňankou Wang Sin-jü hladko 6:2, 6:2.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Linda Nosková (ČR-21) - Eva Lysová (Nem.) 6:4, 3:0 - Lysová skreč, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:2, Maria Sakkariová (Gréc.) - Anna Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1, Anna Kalinská (Rus.-29) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:1, 7:5, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:1, 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-2) - Suzan Lamensová (Hol.) 6:1, 4:6, 6:4
Do 3. kola suverénne postúpila Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená trinástka si poradila s Číňankou Wang Sin-jü hladko 6:2, 6:2.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Linda Nosková (ČR-21) - Eva Lysová (Nem.) 6:4, 3:0 - Lysová skreč, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:2, Maria Sakkariová (Gréc.) - Anna Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1, Anna Kalinská (Rus.-29) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:1, 7:5, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:1, 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-2) - Suzan Lamensová (Hol.) 6:1, 4:6, 6:4