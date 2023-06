Swiateková sa stala tretíkrát víťazkou dvojhry na Roland Garros

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Karolína Muchová (ČR) 6:2, 5:7, 6:4

Sport.pl: "Iga Swiateková je veľká šampiónka, dokázala to aj v dnešnom neuveriteľnom finále."



Gazeta Wyborcza: "Iga je kráľovná Paríža. Finále Roland Garros prinieslo thriller."



Gazzzeta dello Sport: "Swiateková je trojnásobná parížska kráľovná. Muchová bojovala, no v treťom sete napokon kapitulovala."



Marca: "Parížska antuka patrí Swiatekovej. Vo finále zdolala Muchovú a získala tretí titul na Roland Garros."



L´Equipe: "Gigantická Swiateková."



bbc.com: "Swiateková zlomila odpor Muchovej a tretíkrát dobyla Paríž."



Welt: "Tenisová krimi sa skončila triumfom Swiatekovej."



idnes.cz: "Muchová mala na dosah senzáciu, finálové zmŕtvychvstanie však nedotiahla do víťazného konca."

Dodig a Američan Austin Krajicek vyhrali mužskú štvorhru

Ivan Dodig, Austin Krajicek (Chor./USA-4) - Sander Gille, Joran Vliegen (Belg.) 6:3, 6:1

Paríž 10. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala tretíkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala vo finále Češku Karolínu Muchovú po trojsetovom boji 6:2, 5:7, 6:4 a získala svoju štvrtú grandslamovú trofej. Na parížskej antuke prvýkrát triumfovala v roku 2020, vlani nenašla premožiteľku ani na US Open.Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,3 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka WTA, v ktorom si udrží post svetovej jednotky. Odkedy zasadla na ženský tenisový trón, má na podujatiach veľkej štvorky impozantnú bilanciu 26:2. Na tohtoročnom Roland Garros stratila v priebehu celého turnaja iba jediný set.Muchová, ktorej súčasťou tímu je aj slovenský tréner Emil Miške, dosiahla napriek finálovej prehre životný úspech. V semifinále vyradila nasadenú dvojku Bielorusku Arinu Sobolenkovú, hoci v treťom sete prehrávala už 2:5 a čelila mečbalu. V novom vydaní rebríčka si polepší o 27 miest a posunie sa na 16. priečku.Swiatekovej vyšiel úvod finálového duelu, keď v druhom geme vďaka kvalitným returnom prelomila Muchovej podanie a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0 Češka sa snažila hrať variabilne, no vo výmenách robila príliš veľa nevynútených chýb. V piatom geme viedla Muchová pri podaní Swiatekovej 30:0 a prepracovala sa k prvému brejkbalu k zápasu, no Poľka ho odvrátila a následne zvýšila na 4:1. Vo ôsmom geme súperku opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou.Muchová mala nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania, čo bola voda na mlyn Swiatekovej, ktorá aj na začiatku druhého dejstva odskočila súperke na 3:0. Češka však nezložila zbrane, v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a po dvojchybe Swiatekovej v deviatom geme išla do vedenia 5:4. Po sérii chýb vzápätí stratila servis, no za stavu 5:5 opäť zobrala Poľke podanie a v dvanástom geme premenila tretí setbal.Češka bola v laufe a rozhodujúce dejstvo odštartovala dvoma čistými hrami. Swiateková sa rýchlo zmobilizovala, otočila na 3:2, no Muchová vďaka pestrej hre kontrovala a po brejku v Tildenovom geme viedla 4:3. Swiateková však potom získala tri hry za sebou a aj štvrté grandslamové finále dotiahla do víťazného konca. Poľka odplatila Muchovej prehru z turnaja WTA v Prahe z roku 2019 a vyrovnala vzájomnú bilanciu na 1:1. Muchová vôbec prvýkrát prehrala s hráčkou z elitnej svetovej trojky, v predchádzajúcich piatich dueloch slávila úspech.Swiateková sa ziskom tretieho titulu na Roland Garros vyrovnala Američankám Serene Williamsovej a Monice Selešovej, Austrálčanke Margaret Courtovej i Španielke Arantxe Sanchezovej Vicariovej. "" uviedla Poľka v slávnostnom príhovore.Muchovú po aplauze od divákov premohli počas ceremoniálu emócie. "."žeChorvátsky tenista Ivan Dodig a Američan Austin Krajicek vyhrali mužskú štvorhru na Roland Garros. V sobotnom finálovom stretnutí na parížskej antuke si ako štvrtá nasadená dvojica poradili s belgickým duom Sander Gille, Joran Vliegen hladko v dvoch setoch 6:3 a 6:1.Pre Dodiga to bol tretí grandslamový triumf v mužskej štvorhre v kariére - v roku 2021 vyhral Australian Open so Slovákom Filipom Poláškom a v roku 2015 Roland Garros s Brazílčanom Marcelom Melom. Štyrikrát sa okrem toho tešil na podujatiach veľkej štvorky z víťazstva v mixe. Pre Krajiceka je to prvý grandslamový titul.