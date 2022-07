Swiateková sa zaplietla do vlastnej taktiky, robila veľa chýb

Na archívnej snímke francúzska tenistka Alize Cornetová v Londýne 2. júla 2022. Foto: TASR/AP

Wimbledon 3. júla (TASR) - Poľske Ige Swiatekovej sa postupom do 3. kola Wimbledonu podarilo vyrovnať rekordný zápis Martiny Hingisovej z roku 1997. Obe tenistky zvíťazili 37-krát za sebou, Swiateková mohla v sobotu túto rekordnú sériu predĺžiť. Na trávnatých kurtoch All England Clubu však podľahla Alize Cornetovej z Francúzska. Priznala, že sa až príliš zaplietla do vlastnej taktiky.Dvadsaťjedenročná Poľka nemala v sobotu svoj deň, robila príliš veľa chýb. Napokon prehrala 4:6 a 2:6. "" povedala Swiateková po zápase. Vo Wimbledone sa jej celkovo nedarí, nikdy na tomto turnaji neprešla cez štvrté kolo. "" dodala.Zápas trval hodinu a 33 minút, Cornetová po ňom žiarila spokojnosťou. "" povedala Cornetová.Francúzska tenistka vedela o tom, že Swiateková môže prekonať Hingisovú, ale hneď od začiatku zápasu sa zdalo, že to nebude ideálny deň pre favoritku. "" povedala Swiateková.V chladnom a veternom popoludní Poľka rýchlo prehrávala 0:3 a z prvých 14 bodov pre Cornetovú bolo deväť vďaka nevynúteným chybám z rakety 21-ročnej Poľky. Do konca zápasu urobila Swiateková 33 nevynútených chýb, o 26 viac ako Cornetová. Francúzska sa do 4. kola na britskom grandslame prebojovala jediný raz. V roku 2014 vyradila vo dvojhre Serenu Williamsovú. "" povedala Cornetová.Tridsaťdvaročná Francúzska bude v ďalšom kole čeliť nenasadenej Ajle Tomljanovičovej z Austrálie. "" dodala na záver povedal Cornetová.