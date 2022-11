Swiateková si poradila s Garciovou a je v semifinále MS WTA

skupina Tracy Austinovej:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Caroline Garciová (Fr.-6) 6:3, 6:2



Darja Kasatkinová (Rus.-8) - Coco Gauffová (USA-4) 7:6 (6), 6:3



tabuľka:



1. Swiateková 2 2 0 4:0 2 - postup



2. Garciová 2 1 1 2:2 1



3. Kasatkinová 2 1 1 2:2 1



4. Gauffová 2 0 2 0:4 0



Fort Worth 4. novembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková si bez problémov zaistila postup do semifinále MS WTA Tour v americkom Fort Worthe už po druhom stretnutí. Svetová jednotka zdolala šestku turnaja Caroline Garciovú z Francúzska 6:3, 6:2. Šancu na prienik medzi elitné kvarteto zo skupiny Tracy Austinovej už stratila domáca Coco Gauffová po prehre s Ruskou Dariou Kasatkinovou 6:7 (6) a 3:6. O druhej postupujúcej sa rozhodne v priamom sobotnom súboji medzi Garciovou a Kasatkinovou.Dvadsaťjedenročná Swiateková nestratila v doterajších dvoch dueloch ani set. Proti Garciovej odvrátila päť zo šiestich brejkbalov, ktorým čelila a súperke zobrala servis štyrikrát:Úradujúca šampiónka US Open a Roland Garros upravila bilanciu vzájomných duelov s Garciovou na 2:1, súperke odplatila júlovú prehru z Varšavy.Francúzska hráčka je jediná na MS WTA Tour, ktorá Poľku dokázala v tomto roku zdolať.uviedla Garciová. V sobotu ju čaká rozhodujúci duel o postup zo skupiny s Kasatkinovou, ich vzájomná bilancia je zatiaľ vyrovnaná 1:1.Kasatkinová definitívne vyradila z hry o postup 18-ročnú domácu nádej Gauffovú, keď ju zdolala aj v treťom súboji v kariére. Štvrtá nasadená Američanka zahrala až 26 víťazných úderov, no doplatila na 43 nevynútených chýb. V úvodnom dejstve nevyužila náskok 4:1.uviedla Kasatkinová. Jej súperka nebola s predvedeným výkonom spokojná.povedala Gauffová, ktorá sa v sobotu rozlúči s turnajom stretnutím so Swiatekovou.