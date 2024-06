Swiateková štvrtýkrát víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros

ženy - dvojhra - finále:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jasmine Paoliniová (Tal..12) 6:2, 6:1

Paríž 8. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková triumfovala štvrtýkrát v kariére na grandslamovom Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala v sobotňajšom finále ženskej dvojhry turnajovú dvanástku Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6:2, 6:1. Na parížskej antuke tak zavŕšila víťazný hetrik.Celkovo je to Swiatekovej piata trofej z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 nenašla premožiteľku ani na US Open. Poľka bola v 2. kole proti Japonke Naomi Osakovej na pokraji vypadnutia, keď v treťom sete prehrávala 2:5 a čelila mečbalu. Otočila však nepriaznivý vývoj a v ďalšom priebehu turnaja predviedla spanilú jazdu.Vďaka zisku titulu zinkasuje prémiu 2,4 milióna eur. Do rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov a s prehľadom si udrží pozíciu svetovej jednotky. Paoliniová napriek finálovej prehre dosiahla na Roland Garros životný úspech. V pondelok bude prvýkrát v elitnej svetovej desiatke, poskočí z 15. na 7. miesto.Na Talianke nebolo vidno, že hrá prvé grandslamové finále. Proti Swiatekovej začala odvážne, v treťom geme prelomila súperkino podania a ujala sa vedenia 2:1. Dvadsaťtriročná Poľka však v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Swiateková mala navrch v dlhých výmenách, dokázala Paoliniovú rozbehať.V druhom dejstve už na kurte dominovala. Po dvoch brejkoch odskočila Paoliniovej na 5:0 a zápas dotiahla do úspešného konca. V siedmej hre premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Taliankou na 3:0. Víťaznú sériu v Paríži natiahla už na 21 zápasov. Naposledy okúsila trpkosť prehry v júni 2021, keď podľahla Grékyni Marii Sakkariovej.Triumfovať trikrát za sebou na antukovom vrchole sezóny sa naposledy podarilo Ruske Marii Šarapovovej v rokoch 2012 až 2014. Poľka v tejto sezóne vyhrala okrem Roland Garros aj antukové tisícky v Madride a Ríme, čo naposledy dokázala Američanka Serena Williamsová. Swiateková je jediná aktívna hráčka narodená po roku 1990 s minimálne piatimi grandslamovými titulmi.