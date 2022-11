Swiateková ukončí rok ako jednotka s priepastným náskokom 6030 bodov

rebríček WTA k 8. novembru:



1. (1.) Iga Swiateková (Poľ.) 11085 b, 2. (2.) Ons Jabeurová (Tun.) 5055, 3. (3.) Jessica Pegulová (USA) 4691, 4. (6.) Caroline Garciová (Fr.) 4375, 5. (7.) Arina Sobolenková (Biel.) 3925, 6. (5.) Maria Sakkariová (Gréc.) 3871, 7. (4.) Coco Gauffová (USA) 3646, 8. (8.) Daria Kasatkinová 3435, 9. (9.) Veronika Kudermetovová (obe Rus.) 2795, 10. (10.) Simona Halepová (Rum.) 2661, ... 100. (96.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 620, 146. (146.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 437, 185. (187.) Kristína KUČOVÁ (SR) 346

Paríž 8. novembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková ukončí rok 2022 ako jednotka rebríčka WTA. Podarilo sa jej to prvýkrát vo veku 21 rokov.Víťazka tohtoročných Grand Slamov US Open a Roland Garros sa pokúšala o triumf aj na MS WTA Tour vo Fort Worthe, no nakoniec skončila v semifinále po prehre s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Tá v utorkovom finále nestačila na Francúzku Caroline Garciovú.Swiateková má na čele rebríčka náskok priepastných 6030 bodov pred druhou Ons Jabeurovu z Tuniska, tretia skončila Jessica Pegulová z USA. Garciová sa vďaka triumfu dostala na štvrté miesto, Sobolenková obsadila piate.Swiateková počas sezóny získala dokopy osem titulov a mala šnúru 37 víťazných duelov za sebou. Jej cestu na čelo rebríčka uľahčilo nečakané marcové rozhodnutie vtedajšej svetovej jednotky Ashleigh Bartyovej z Austrálie, ktorá vo veku 25 rokov ukončila kariéru.Najlepšia slovenská singlistka Anna Karolína Schmiedlová klesla z 96. na stú priečku. Viktória Kužmová figuruje na 146. pozícii.