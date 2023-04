Swiateková: Už pred rokom mali Rusom a Bielorusom zakázať súťažiť

Varšava 6. apríla (TASR) - Tenisové organizácie zmeškali príležitosť zakázať ruským a bieloruským hráčom účasť na turnajoch po invázii Ruska na Ukrajinu. Vo štvrtok to vyhlásila poľská tenistka Iga Swiateková.



Na rozdiel od iných športov, v ktorých hneď po vlaňajšej invázii úplne vylúčili ruských a bieloruských športovcov z podujatí, tenisoví funkcionári im povolili súťažiť na turnajoch pod neutrálnou vlajkou. Swiateková už niekoľkokrát kritizovala strešnú organizáciu WTA za to, že ukrajinské tenistky nepodporuje dostatočne. "Počula som, že po druhej svetovej vojne nedovolili hrať nemeckým, japonským a ani talianskym hráčom. Mám pocit, že takýto krok by ruskej vláde ukázal, že to možno nestojí za to. Viem, že je to maličkosť, pretože sme len športovci, ale cítim, že šport je veľmi dôležitý a vždy ho niekto využíval na propagandu," uviedla svetová jednotka pre BBC.



Dvadsaťjedenročná Poľka si zároveň myslí, že WTA aj ATP po invázii preukázali nedostatok líderstva, v dôsledku čoho sa tenis ocitol v chaose. "O zákaze sa uvažovalo už na začiatku, no tenis sa touto cestou nevydal. Keby tak urobil teraz, bolo by to neférové voči ruským a bieloruským hráčom, pretože toto rozhodnutie malo padnúť už pred rokom. Myslím si, že mohli na začiatku urobiť trochu viac, aby všetkým ukázali, že tenisti sú proti vojne. Pomohlo by to aj nám, lebo atmosféra v šatniach je dosť napätá," citovala Swiatekovú agentúra AFP.