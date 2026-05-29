Swiateková v osemfinále narazí na Kosťukovú

Poľská tenistka Iga Swiateková. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 29. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom zápase 3. kola zvíťazila v pozícii turnajovej trojky nad svojou krajankou Magdou Linetteovou 6:4, 6:4. V ďalšej fáze narazí na Ukrajinku Martu Kosťukovú, ktorá zdolala švajčiarsku reprezentantku Viktoriju Golubicovú 6:4, 6:3.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Iga Swiateková (Poľ.-3) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:4, 6:4, Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:4, 6:3, Si-jü Wang (Čína) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 6:3, 7:5
