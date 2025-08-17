< sekcia Šport
Swiateková v prvom semifinále v Cincinnati zdolala Rybakinovú
Súperkou úradujúcej šampiónky Wimbledonu v pondelkovom finále bude buď Talianka Paoliniová, alebo Ruska Kudermetovová.
Autor TASR
Cincinnati 17. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvou finalistkou turnaja WTA 1000 v americkom Cincinnati. V nedeľnom prvom semifinále zdolala ako nasadená trojka deviatku podujatia Kazašku Jelenu Rybakinovú 7:5, 6:3. Súperkou úradujúcej šampiónky Wimbledonu v pondelkovom finále bude buď Talianka Jasmine Paoliniová, alebo Ruska Veronika Kudermetovová.
dvojhra - štvrťfinále:
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 7:5, 6:3
