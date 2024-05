Swiateková vedie rebríček WTA, Schmiedlovej patrí 54. miesto

Rebríček WTA k 27. máju:



1. (1.) Iga Swiateková (Poľ.) 11.695 bodov, 2. (2.) Arina Sobolenková (Biel.) 8138, 3. (3.) Coco Gauffová (USA) 7638, 4. (4.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 5673, 5. (5.) Jessica Pegulová (USA) 455O, 6. (6.) Markéta Vondroušová (ČR) 4035, 7. (7.) Maria Sakkariová (Gréc.) 3980, 8. (8.) Čeng Čchin-wen (Čína) 3945, 9. (9.) Ons Jabeurová (Tun.) 3748, 10. (12.) Danielle Collinsová (USA) 3472,... 54. (53.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1110, 101. (89.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 745, 141. (141.) Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 526

Londýn 27. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková je naďalej líderka rebríčka WTA. Do elitnej desiatky poskočila Američanka Danielle Collinsová, ktorá z nej vytlačila Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska. Slovenskou jednotkou zostala Anna Karolína Schmiedlová, ktorej patrí 54. priečka.Rebecca Šramková sa v minulom týždni prvýkrát v kariére prepracovala do prvej stovky na 89. pozíciu, no teraz figuruje až na 101. mieste.