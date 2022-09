Swiateková je víťazkou dvojhry, získala tretí grandslamový titul

ženy - dvojhra - finále:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Ons Jabeurová (Tun.) 6:2, 7:6 (5)



New York 10. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na US Open. Turnajová jednotka zdolala vo finále nasadenú päťku Tunisanku Ons Jabeurovú 6:2, 7:6 (5) a získala tretí grandslamový titul. V tejto sezóne i v roku 2020 triumfovala na Roland Garros v Paríži.Dvadsaťjedenročná Swiateková je historicky prvou poľskou šampiónkou záverečného podujatia veľkej štvorky. Zároveň je najmladšou trojnásobnou grandslamovou víťazkou od januára 2008, keď Ruska Maria Šarapovová vo veku 20 rokov nanašla premožiteľku na Australian Open. Swiateková si z New Yorku odnáša prémiu 2,6 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. Poľka získala vo Flushing Meadows už svoju siedmu tohtoročnú trofej.Pre Jabeurovú to bolo druhé neúspešne grandslamové finále, vo Wimbledone podľahla v dueli o titul Kazaške Jelene Rybakinovej. Napriek sobotňajšej prehre sa v novom vydaní rebríčka vráti na druhé miesto. Žiadnej africkej či arabskej hráčke sa nepodarilo postúpiť do finále US Open. Doposiaľ posledný africký grandslamový šampión v singli bol Johan Kriek z JAR, ktorý v roku 1981 vyhral Australian Open.Swiatekovej vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme čistou hrou prelomila podanie Jabeurovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Tunisanka síce následne znížila na 2:3, no ďalšie tri gemy sa stali korisťou Poľky. Swiateková ťažila zo skvelého pohybu po dvorci, výborne returnovala, jej údery mali optimálnu dĺžku. Jabeurová sa snažila hrať variabilne, no v dôležitých momentoch robila príliš nevynútených chýb.Začiatok druhého dejstva mal rovnaký scenár ako úvod prvého, keď Swiateková po rýchlom brejku odskočila Jabeurovej na 3:0. Tunisanke vôbec nevychádzakli stopbaly, ktoré sú jej veľká zbraň. Poľka vo výmenách takmer vôbec nekazila a potvrdzovala, prečo je v tomto roku na WTA Tour takou dominantnou hráčkou. Jabeurová ešte zabojovala, vyrovnala na 4:4 a v deviatom geme mala k dispozícii tri brejknaly. Swiateková ich však odvrátila s v tajbrejku využila za stavu 6:5 hneď prvý mečbal. Upravila vzájomnú bllanciu so Jabeurovou na 3:2.uviedla v slávnostnom príhovore Swiateková, ktorá si prezvala cennú trofej z rúk štvornásobnej singlovej víťazky US Open legendárnej Martiny Navrátilovej.Jabeurovú mrzelo, že nevyužila ďalšiu šancu na zisk grandslamového titulu.