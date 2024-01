Swiateková vypadla v 3. kole, nestačila na Noskovú

výsledky - 3. kolo:



Linda Nosková (ČR) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 3:6, 6:3, 6:4, Viktoria Azarenková (Biel.-18) - Jelena Ostapenková (Lot.-11) 6:1, 7:5, Čeng Čchin-wen (Čína-12) - Wang Ja-fan (Čína) 6:4, 2:6, 7:6 (8); Jasmine Paoliniová (Tal.-26) - Anna Blinkovová (Rus.) 7:6 (1), 6:4, Dajana Jastremsková (Ukr.) - Emma Navarrová (USA-27) 6:2, 2:6, 6:1, Anna Kalinskajová (Rus.) - Sloane Stephensová (USA) 6:7 (10), 6:1, 6:4, Oceane Dodinová (Fr.) - Clara Burelová (Fr.) 6:2, 6:4

Melbourne 20. januára (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková vypadla v treťom kole grandslamového Australian Open. Najvyššie nasadená hráčka a jednotka svetového rebríčka WTA nestačila na Češku Lindu Noskovú v troch setoch 6:3, 3:6, 4:6. Pre devätnásťročnú víťazku je to prvá účasť na podujatí v kariére.Nosková tak ukončila osemnásťzápasovú víťaznú sériu svojej favorizovanej súperky. V boji tak zostávajú už len tri z desiatich najvyššie nasadených hráčok na podujatí. "" povedala Nosková pre akreditované médiá.Swiateková zlomila jej podanie v šiestom geme prvého setu a po 43 minútach išla do vedenia. Češke sa podarilo to isté za stavu 4:3 vo svoj prospech v druhom sete a v záverečnom dejstve brejkla súperku hneď v úvode. Tá si síce vzala podanie naspäť, znovu sa jej to však nepodarilo. Nosková si vybojovala v desiatom geme za stavu 30:30 esom prvý mečbal a ten následne premenila. V ďalej fáze sa stretne s devätnástou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou alebo Viktorijou Golubicovou zo Švajčiarska.