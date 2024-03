Swiateková vypadla v osemfinále v Miami, nestačila na Alexandrovovú

ženy - dvojhra - osemfinále:



Jekaterina Alexandrovová (Rus.-14) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 6:4, 6:2, Caroline Garciová (Fr.-23) - Coco Gauffová (USA-3) 6:3, 1:6, 6:2, Jessica Pegula (USA-5) - Emma Navarroová (USA-20) 7:6 (1), 6:3, Danielle Rose Collinsová (USA) - Sorana Cirstea (Rum.-19) 6:3, 6:2, Viktoria Azarenková (Biel.-27) - Katie Boulterová (V. Brit.-24) 7:5, 6:1

Miami 26. marca (TASR) - Ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová vyradila v osemfinále Miami Open poľskú svetovú jednotku Igu Swiatekovú. Súperku zdolala v noci na utorok v dvoch setoch 6:4, 6:2. Z turnaja vypadla v rovnakej fáze aj trojka rebríčka WTA Coco Gauffová. Domáca tenistka nestačila na Francúzsku Caroline Garciovú 3:6, 6:1, 2:6.Šestnásta nasadená Alexandrovová vzala súperke podanie hneď v úvode. Poľka sa dostala len k jednému brejkbalu, ktorý nevyužila. Stalo sa jej to prvýkrát po vyše dvoch rokoch. "Som určite sklamaná. Myslela som si, že v Miami budem hrať lepšie. Súperka však mala skvelý zápas a dnes bola určite lepšia," citovala Swiatekovú agentúra AFP.Alexandrovová nastúpi v boji osemfinále proti päťke turnaja Jessice Pegulovej. "Čo sa týka konzistentnosti to bol skvelý zápas. Podanie, príjem a hra zo základnej čiary boli podľa mňa dosť dobré a dúfam, že si to prenesiem do ďalšieho zápasu.Garciová narazí v ďalšej fáze na domácu Danielle Collinsovú. V noci na utorok zaznamenala prvé víťazstvo proti hráčke z najlepšej desiatky rebríčka WTA od roku 2022. "Bol to pre mňa skvelý zápas a skvelé víťazstvo. Predošlých pár mesiacov nebolo ľahkých a dnešný zápas znamená veľa. Bol to dobrý tenis," povedala 30-ročný tenistka.Do štvrťfinále tak nepostúpila ani jedna z troch najvyššie nasadených hráčok. Bieloruska Arina Sobolenková vypadla v treťom kole s Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny, ktorá vyhrala v troch setoch 6:4, 1:6, 6:1.