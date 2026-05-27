Swiateková zdolala Češku Bejlekovú a postúpila do 3. kola
Autor TASR,aktualizované
Paríž 27. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková bez problémov postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Trojka „pavúka“ si v stredajšom zápase 2. kola poradila s Češkou Sárou Bejlekovou v dvoch setoch 6:2, 6:3. Ďalej ide aj 11. nasadená Švajčiarka Belinda Benčičová po triumfe nad Catherine McNallyovou z USA 6:4, 6:0.
Swiateková bola po suverénnom postupe medzi elitnú 32-ku spokojná. „Na antuke sa cítim veľmi dobe, pomohla mi kvalitná príprava na Malorke. Dodala mi extra motiváciu. Sára je nevyspytateľná súperka, má veľmi neortodoxný štýl hry, často mení rytmus. Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch," uviedla štvornásobná parížska šampiónka pre akreditované médiá.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Peyton Stearnsová (USA) - Daria Šnigurová (Ukr.) 6:4, 6:0, Tamara Korpatschová (Nem.) - Wang Sin-jü (Čína-32) 6:2, 2:6, 6:3, Belinda Benčičová (Švaj.-11) - Catherine McNallyová (USA) 6:4, 6:0, Iga Swiateková (Poľ.-3) - Sára Bejleková (ČR) 6:2, 6:3
