Swiateková zdolala Gauffovú a je blízko k postupu do semifinále na MS

MS WTA Tour



B-skupina:



Iga Swiateková (Poľ.-2) - Cori Gauffová (USA-3) 6:0, 7:5

Ons Jabeurová (Tun.-6) - Markéta Vondroušová (ČR-7) 6:4, 6:3





Cancún 2. novembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková uspela aj v druhom vystúpení v B-skupine na MS WTA Tour v mexickom Cancúne. Nasadená dvojka zdolala turnajovú trojku Američanku Cori Gauffovú 6:0, 7:5 a je blízko k postupu do semifinále. V druhom dueli skupiny zvíťazila šiesta nasadená Tunisanka Ons Jabeurová nad Češkou Markétou Vondroušovou 6:4, 6:3.Swiateková v úvodnom sete zápasu s Gauffovou na dvorci dominovala. Šampiónke US Open, ktorá hneď v prvom geme spravila štyri dvojchyby, uštedrila "kanára". Druhé dejstvo získala Poľka vo svoj prospech vďaka lepšie zvládnutej koncovke. "," uviedla trojnásobná víťazka Roiand Garros pre akreditované médiá.Swiateková upravila vzájomnú bilanciu s Gauffovou na 9:1 a má stále šancu byť koncoročnou svetovou jednotkou. Američanka spravila až 30 nevynútených chýb a zahrala iba päť winnerov. Swiatekovú napriek úspešnému ťaženiu v Cancúne mrzí, že zápasy nesleduje viac fanúšikov. "Aj počas dnešného duelu som videla v hľadisku veľa prázdnych sedadiel. Je to škoda, že nebol plný dom. Dúfam, že WTA s tým v budúcnosti niečo spraví."