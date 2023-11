Swiateková zdolala vo finále MS WTA Pegulovú jasne 6:1, 6:0

MS WTA Tour vo Fort Worthe - finále:

dvojhra:



Iga Swiateková (Poľ.-2) - Jessica Pegulová (USA-5) 6:1, 6:0



štvorhra:



Laura Siegemundová, Vera Svonarevová (Nem./Rus.) - Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová (USA/Aus.) 6:4, 6:4

Cancún 7. novembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková vyhrala premiérovo finále majstrovstiev sveta WTA Tour. V pondelňajšom záverečnom zápase zdolala v mexickom Cancúne Američanku Jessicu Pegulovú jednoznačne 6:1, 6:0. Sezónu tak ukončí na prvom mieste rebríčka WTA, kde vystrieda Arinu Sobolenkovú z Bieloruska.Finálový zápas bol presunutý o deň pre prerušený semifinálový duel medzi Swiatekvou a Sobolenkovou. Pre Poľku to bola tretia účasť na podujatí a premiérový titul. V tomto roku pridala na svoje konto aj štvrtý grandslam, keď obhájila triumf na Roland Garros. Na podujatí v Cancúne neprehrala ani jeden zápas, nestratila ani set a prišla o historicky najmenší počet gemov (20). Tento rekord držala doposiaľ Belgičanka Justine Heninová, šampiónka z roku 2007 ich stratila 34. Swiateková zaznamenala zároveň najdominantnejší finálový výkon v histórii." povedala v rozhovore bezprostredne po zápase 22-ročná poľská tenistka.Obe tenistky boli pred finále bez straty setu, no záverečný zápas bol jasnou záležitosťou v réžii Swiatekovej. Poľka brejkla súperku vo štvrtom i šiestom geme, následne využila prvý setbal. Rýchly spád duelu pokračoval hneď na začiatku druhého dejstva, keď vzala Pegulovej podanie. Brejk potvrdila a súperke vzala aj ďalší servis. Práve v treťom geme začala byť na Američanke vidno frustrácia, narastali aj nevynútené chyby a pri vlastnom podaní neuhrala ani fiftín. V druhom dejstve ich získala celkovo len desať a v záverečnom geme mala síce jediný brejkbal v zápase, no Swiateková vybojovala zhodu a využila prvý mečbal. Zápas trval 59 minút a Swiateková sa stala prvou Poľkou po ôsmich rokoch s triumfom na tomto podujatí. Naposledy sa to podarilo Agnieszke Radwanskej pod vedením rovnakého trénera Tomasza Wiktorowského." povedala po dueli Pegulová.V štvorhre triumfovala nemecko-ruská dvojica Laura Siegemundová, Vera Svonarevová. Oba sety proti americko-austrálskemu tandemu Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová vyhrala v pomere 6:4.