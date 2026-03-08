Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sýkora asistoval, jeho Drážďany prehrali so Straubingom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dresdner Eislöwen figurujú na beznádejne poslednom 14. mieste tabuľky a už sú istým zostupujúcim tímom do druhej najvyššej nemeckej súťaže.

Autor TASR
Berlín 8. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Sýkora zaznamenal v nedeľňajšom zápase 50. kola nemeckej DEL asistenciu, jeho Drážďany však prehrali na domácom ľade so Straubingom 3:5. Tridsaťpäťročný útočník si pripísal druhý bod v prebiehajúcej ligovej sezóne (0+2), počas ktorej nastúpil v 21 stretnutiach. Dresdner Eislöwen figurujú na beznádejne poslednom 14. mieste tabuľky a už sú istým zostupujúcim tímom do druhej najvyššej nemeckej súťaže.
